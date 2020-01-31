Над Ржевским мемориалом возвысился советский солдат

В Тверской области у деревни Хорошево завершился монтаж центральной фигуры Ржевского мемориала Советскому солдату на несущий каркас.

29 и 30 января на 10-метровом холме была установлена 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн. За ходом работ наблюдали Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник, автор скульптуры солдата Андрей Коробцов и особые гости - ветераны Великой Отечественной войны и актер и поэт, Народный артист РСФСР, член Союза писателей России Михаил Ножкин.

"Даже не верится, что та идея, которую мы обсуждали здесь более двух лет назад, воплощается благодаря коллективным усилиям Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, Постоянного Комитета Союзного государства и многих других, - заявил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Самое главное - что это памятник именно солдату. Это тот, кто своей жизнью заплатил за то, чтобы здесь задержать огромную армаду немцев, не дать им возможность пройти к Сталинграду (а были такие замыслы), не дать возможность прорваться к Москве, не дать возможности вывести им свои войска на Кавказ. Это памятник той жертве, которую заплатили солдатскими жизнями".

По словам Госсекретаря Союзного государства, проект получил всестороннюю поддержку, сначала Высшего Государственного Совета Союзного государства, лидеров двух стран и всех ведомств. Потом проект поддержало РВИО, и начался сбор средств. "Удивительно, как горячо люди поддержали проект Ржевского мемориала", - отметил Григорий Рапота.

По словам заместителя министра культуры РФ Николая Овсиенко, каждый день на строительство мемориала поступают пожертвования от простых людей.

"Например, недавно деньги перечислил житель Тверской области Борис Иванович Воробьев. Ему 88 лет, он ушел на фронт, когда ему было 12. Сбежал из дома и был зачислен в Ржевский гарнизон Калининского фронта. В 15 лет он уже был награжден медалью за победу над Германией, - рассказал Николай Овсиенко. - Отец Бориса Ивановича 1902 года рождения воевал под Ржевом. Мама и брат Бориса Воробьева пережили оккупацию. Все родственники собрались и перечислили на строительство монумента 25 тысяч рублей. Это большие деньги для простой семьи. Строительство памятника Советскому солдату затронуло сердца многих людей". Он также отметил, что сейчас все работы идут с опережением графика.

"Для Тверской области установка мемориала означает высокое доверие и восстановление всех исторических событий и исторической справедливости. Это очень большая честь для нашего региона иметь такой мемориал, который является собирательным и реальным образом советского солдата Красной Армии, которые отстояли нашу родину и победили фашизм, - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Этот мемориал - пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века". По словам губернатора, это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области.

Ветеран Великой Отечественной войны, непосредственный участник Ржевской битвы Иван Евгеньевич Кладкевич отметил, что это самый величественный монумент простому солдату. "Я сам участник Ржевской битвы и горжусь тем, что в Тверской области создается такой памятник. Важно, что наш президент поддержал идею строительства этого мемориала. Вместе с другими ветеранами мы ездили в Солнечногорск, где отливали детали, и уже там я понял - это величественный монумент", - подчеркнул Иван Евгеньевич.

Народный артист РСФСР, член Союза писателей России Михаил Ножкин рассказал, что ждал всю свою вторую половину жизни, чтобы этот памятник был поставлен, и даже написал давно стихотворение.

"Мой отец прошел Ржевскую битву. Я всегда верил, что здесь будет поставлен памятник, - отметил Михаил Ножкин. - Это начало очищения совести нашего народа перед прошлым и во имя будущего. Я долго не мог ничего написать о боях подо Ржевом, не шло, хотя очень хотел. Стихотворение появилось лишь в 1978 году, когда отца уже не было в живых. Я проезжал мимо ржевских полей и спросил у попутчиков: почему не пахано, все заросло травой? мины до сих пор не все найдены? А мне ответили: трактористы не хотят пахать. Потому что трактор идет как по волнам - там вся земля пронизана телами наших отцов и дедов. Вот что такое Ржевская земля. И родилось стихотворение..."

Как пояснил создатель солдата скульптор Андрей Коробцов, теперь монумент будет полностью укрыт в леса. "Мы начнем производить шлифовку скульптуры. Потом будет монтаж нижнего яруса, парящих журавлей. Работа предстоит еще большая, но мы готовы", - подчеркнул Андрей Коробцов.

Сейчас на территории мемориала продолжаются работы по созданию музейного филиала и входной группы, выполняется благоустройство территории и создание автодорожной инфраструктуры. Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сделать свой вклад в создание мемориала может каждый. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru. В настоящее время собрано более 307 млн рублей.

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