Над каруселями взял контроль технадзор. Берегите внучат!

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Владельцы аттракционов теперь обязаны регистрировать свои карусели и батуты в органах государственного технического надзора по месту их установки.
Если аттракцион нестационарный и предприниматель решит переместить его в другое место, то придётся поставить его на временный учёт по новому адресу. Правила государственной регистрации аттракционов утверждены постановлением правительства, которое вступает в силу 9 апреля.
Ранее требования к аттракционам устанавливали регионы, единых правил по стране не было. Государственный учёт аттракционов был внедрён в связи с ростом несчастных случаев, когда из-за технических неисправностей или недочётов в их конструкции дети получали серьёзные травмы. Теперь правила регистрации, а значит, технического соответствия и эксплуатации аттракционов будут унифицированы и обязательны по всей России.
Для уже действующих каруселей, колёс обозрений, батутов и прочих аттракционов действует переходный период. Его срок зависит от степени биомеханического риска. Для объектов с высокой степенью риска — до апреля 2022 года, со средней степенью — до июля 2022 года, с низкой степенью — до сентября 2022 года. К этим датам владельцы должны или зарегистрировать аттракционы, или закрыть их.
Вот примеры, к сожалению, несчастных случаев с батутами и аттракционами:
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