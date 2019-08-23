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Над Байкалом полетит «Байкал», из Бурятии
По инф. politexpert.net   
23 Августа 2019 г.
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Алексей Цыденов, глава Бурятии, сообщил, что рассчитывает на скорейший запуск серийного производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС «Байкал». Сборка будет происходить на улан-удэнском авиазаводе, потенциальный заказчик самолета есть как в России, так и за рубежом.

«Байкал» над Байкалом

Нынешние «кукурузники» Ан-2, выпускавшиеся с 1947 года, постоянно выходят из строя. Альтернативы вышедшим из производства самолетам в России нет – есть только импортные машины.

Сообщается, что самолет «Байкал» будет обладать аэродинамическими свойствами, позволяющими решать множество полезных задач. Он имеет большую грузоподъемность и достаточно высокую дальность полета. Например, этот легкомоторный самолет способен перевезти груз весом в три тонны и пролететь 1,8 тысячи километров. Без груза пролетит пять тысяч километров.

Благодаря своей возможности перелетать на дальние расстояния без дозаправки, его можно использовать в сельском хозяйстве, лесоохране и как пассажирский транспорт.

Президент России Владимир Путин также распорядился, чтобы самолет начали выпускать.

  • Потенциальные покупатели этого самолета уже давно есть, среди них, в том числе, иностранные. Латинская Америка намерена приобрести порядка 150 машин. Самолет обладает прекрасными характеристиками и большим потенциалом. Интересен он будет для всех небогатых стран. Что касается отечественных регионов, то Дальний Восток, Сибирь и Арктика готовы уже сейчас приобрести его. Осталось только «Байкал» запустить в производство, что в скором времени произойдет, будем надеяться.

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