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Начало года оказалось неудачным для Николая Дроздова
По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2019 г.
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Телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова в ночь на 2 января госпитализировали с травмами.

Как передает канал РЕН ТВ, его супруга Татьяна Дроздова рассказала, что он упал во время зарядки, ушибся и сломал ключицу. Травма оказалась не серьезной, операция не потребовалась. Сейчас Дроздов чувствует себя нормально.

Сам ведущий отметил, что планирует выписаться уже 3 января.

«Ребро сломано. Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы», — приводит его слова ТАСС.

По инф. rosbalt.ru

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