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Начальница почтамта похитила 237 тыс пенсионерских денег. Вернула пока лишь 15 тыс...
По инф. rosbalt.ru   
24 Сентября 2018 г.
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В Самарской области глава почтамта в Колывани украла 237 тыс. руб., предназначавшихся для выплаты пенсий. Она также присвоила 31 тыс. денег «Почты России».

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Женщина стала фигуранткой гражданского иска, но не торопится возмещать ущерб, отмечают в прокуратуре Красноармейского района.

Пока она выплатила в бюджет всего 15 тыс. руб.

По инф. rosbalt.ru

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