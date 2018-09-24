Начальница почтамта похитила 237 тыс пенсионерских денег. Вернула пока лишь 15 тыс...

В Самарской области глава почтамта в Колывани украла 237 тыс. руб., предназначавшихся для выплаты пенсий. Она также присвоила 31 тыс. денег «Почты России».

Женщина стала фигуранткой гражданского иска, но не торопится возмещать ущерб, отмечают в прокуратуре Красноармейского района.

Пока она выплатила в бюджет всего 15 тыс. руб.

По инф. rosbalt.ru

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