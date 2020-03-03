На защиту китов встают... роботы

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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Правительство Канады приняло новый план мер по защите северных гладких китов. Выполнить его помогут роботы: автоматические подводные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые станут разыскивать китов на просторах океана.
По подсчетам специалистов, сейчас осталось всего около 400 северных гладких китов, обитающих у восточного побережья США и Канады. Когда-то эти киты встречали и у европейских берегов, в Северном и Норвежском морях, а также в Бискайском заливе, но там они были истреблены китобоями и стали редкостью уже в XIX веке, а с 1993 года по настоящий момент наблюдались всего 12 раз.
Сейчас, когда китобойный промысел запрещен, наибольшую опасность для многих видов китов, включая и серого гладкого кита, представляют жаберные рыболовные сети и ловушки для ловли омаров, в которых запутываются киты. С 2017 года в сетях погибло не менее тридцати китов. Еще одну угрозу составляют столкновения с судами.
Киты очень величественные животные, но, в то же время, и очень уязвимые. В подтверждение этому - наши заголовки.
Канадские официальные лица представили программу по уменьшению числа жертв среди китов, позволяющую тем не менее продолжать промысел рыбы и омаров. Она предусматривает «динамический запрет» на использование сетей и ловушек, а также на судоходство, который будет временно останавливаться только в тех местах, где обнаружены киты. А отслеживание китов будет возложено на автоматические аппараты, которые будут патрулировать океан как под водой, так и над водой.
Запрет на промысел будет действовать в течение двух недель после обнаружения кита. На тот же срок в этом районе океана будет ограничена скорость движения судов. Если наблюдение кита в том же районе повторится, то запрет будет продлен уже до середины ноября, когда у китов начнется сезонная миграция к берегам Флориды. Система динамических запретов будет введена с этого года в заливах Фанди и Святого Лаврентия, где северные гладкие киты встречаются чаще всего.
Как сказала министр рыболовства Канады Бернадетт Джордан, такие меры как позволят обезопасить китов, так и станут «более дружелюбными по отношению к рыбакам». Помимо этого, к концу 2021 года рыбаки, включая тех, кто ведет промысел крабов и омаров, должны будут заменить используемые ими сети, которые станут меньшего размера и из менее прочного материала, чтобы киты могли вырваться из них на свободу.
Москвич Максим Чумаченко попросил полицию разобраться в причине смерти его двух котов во время перелета из Нью-Йорка в Москву. Дело в том, что животные погибли якобы из-за того, что переноски с ними швыряли грузчики. Но полиция заявила, что виноват ветер и переноски просто «сдуло» с багажной ленты. Таким образом, мужчине отказали в возбуждении дела по статье «жестокое обращение с животными».
Правительство Канады приняло новый план мер по защите северных гладких китов. Выполнить его помогут роботы: автоматические подводные лодки и беспилотные летательные аппараты, которые станут разыскивать китов на просторах океана.
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