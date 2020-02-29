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На западе Москвы педофил напал на трех школьниц

По инф. rosbalt.ru   
29 Февраля 2020 г.
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На западе Москвы извращенец напал на трех школьниц. Мужчину удалось оперативно задержать, с ним уже начали работать следователи.

Извращенцу, напавшему на трех московских школьниц, предъявили обвинение

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Нападения были совершены 27 февраля на улице Богданова. В полицию обратились матери девочек.

Все обстоятельства совершения преступлений в отношении детей устанавливаются. В ближайшее время следствие планирует подать в суд ходатайство об аресте мужчины.

Увы, новости о педофилах очень нередки в нашей хронике происшествий. Почему мы тревожим нашего пожилого читателя ими? Потому что важно помнить - это зло рядом, оно может коснуться наших внуков, с ним необходимо бороться сообща, не оставляя без внимания ни малейших признаков секс-домогательств до ребятишек:

По инф. rosbalt.ru

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