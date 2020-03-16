На Ямале врачи спасли малыша, наглотавшегося... магнитных шариков

Врачи больницы в Ноябрьске столкнулись с редким случаем: на операционный стол попал четырехлетний мальчик, который наглотался магнитных шариков, и они притянулись друг к другу в кишечнике. (А произошло все из-за халатности взрослых, ведь это по их оплошности такая опасная игрушка оказалась в руках у ребенка. - прим. МГ.)

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Как рассказали в Ноябрьской ЦГБ, речь идет о шариках из игрушки-конструктора «Неокуб», которая состоит из 250 маленьких (диаметром 5 миллиметров) мощных неодимовых магнитов (они в 10–20 раз сильнее обычных).

Родители малыша из города Губкинский сами обратились в больницу, как только заметили, что их он проглотил несколько таких шариков.

«Попав в пищеварительный тракт ребенка шарики примагнитились друг к другу через стенки кишечника и желудка, они сжали нежные ткани с такой силой, что в конце концов вызывали пролежни — шесть в тонком кишечнике и две в желудке», — рассказали врачи клиники.

Маленькому пациенту провели лапаротомию и удалили 20 инородных предметов.

Кстати, в 2014 году из-за таких же шариков врачам пришлось удалить ребенку часть кишечника, а в прошлом году, в менее запущенном случае, врачи успели достать из желудка ребенка более 15 магнитов.

Давайте будем внимательней и бережней к нашим малышам! Ведь от взрослых зависит их здоровье и жизнь... Напомним о некоторых происшествиях с детьми за последнее время:

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