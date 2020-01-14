На Ямале пенсионера отправят под суд за совращение школьницы

В Ямало-Ненецком автономном округе 62-летнего мужчину будут судить за совращение несовершеннолетней. (Что называется, седина в голову- бес в ребро. Только вот ответить за свой грязный поступок мужчине придется по закону. В конце концов, даже если речь шла о любви к девчушке, то надо было бы ее совершеннолетия дождаться. - прим. МГ.)

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Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО, весной житель Салехарда вступил в интимную связь с 16-летней девушкой. При этом пенсионер знал о ее возрасте.

По словам обвиняемого, он любит школьницу и намерен на ней жениться. Об их связи стало известно, когда девушка забеременела.

Гнусная история, в которой неприятно все, и такую вот развязку можно было легко предсказать. Отдельно стоит разобраться в том, где герой этой истории познакомился со школьницей. Будет неудивительно, если в социальных сетях. Именно там люди со сломанной психикой зачастую находят своих жертв. И вот как раз гласность в этом вопросе, непримиримость и своевременные предупреждения - хороший способ профилактики. Поэтому если ваши внуки переписываются с кем-то подозрительным за компьютером, то не оставляйте это без внимания!

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По инф. rosbalt.ru

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