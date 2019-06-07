На востоке Франции нашли ларец с монетами XV века и даже... свадебным медальоном!

Монетный клад конца XV века обнаружен в центре французского города Дижон. Археологи Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) нашли его при раскопках руин каменного дома возле аббатства святого Венигна.

Дом был построен в конце XV – начале XVI века. Бронзовый ларец с монетами был спрятан под полом возле стены. Из-за коррозии от ларца остались лишь фрагменты, а сами монеты представляли собой единый блок, но реставраторы сумели разделить и очистить их. Всего клад составляют 10 золотых и 24 серебряных монеты, также рядом с ними находился золотой кулон с зелено-белой эмалью.

Все монеты датируются концом XV века, а выпущены они были целым рядом государств: Феррарой, Миланом, Венецией, Папской областью, Брабантом, Савойей и Пфальцем. Самая старая из них – брабантская золотая монета, чеканившаяся с 1432 по 1467 год, самая новая – монета папы Иннокентия VIII, занимавшего престол в 1484 – 1492 годах.

Французская монета в кладе только одна, она несет изображение короля Людовика XI. Исследователи сообщают, что клад представляет значительную нумизматическую ценность, так как некоторые из представленных в нем монет известны лишь в небольшом количестве экземпляров.

Кулон представляет собой свадебный медальон. На нем изображены инициалы V и C, соединенные золотым шнуром. Это популярный тип украшений в позднем средневековье, его можно часто увидеть на портретах. Судя по медальону, его владельцы были богаты, но не входили в аристократическую элиту. Они могли принадлежать к мелкому дворянству или ко все более богатеющей в те времена буржуазии.

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