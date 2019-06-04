На Урале серийный маньяк получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы уже судимого 48-летнего Дмитрия Баласова, признанного виновным в изнасиловании 12 женщин, убийстве, грабежах и разбоях.

По версии СК РФ, первое преступление из серии он совершил вечером 19 декабря 1992 года в парке на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Тогда мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

В одном из случаев женщина была убита. Это произошло вечером 26 декабря 2009 года. Екатеринбурженка шла пешком с работы по улице 40 лет Комсомола в сторону остановки электрички и пропала. Позднее тело убитой женщины с признаками насильственной смерти было найдено в Октябрьском районе города. В последнем установленном преступном эпизоде ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома на улице Плавильщиков маньяк попытался изнасиловать женщину, но ей удалось отбиться

Пострадавшими признаны 12 девушек и молодых женщин. Одна из потерпевших погибла, а вторая осталась в живых после того, как преступник, совершив в отношении нее разбой и сексуальные преступления, покушался на убийство.

Маньяка задержали 11 января прошлого года в городе Полевской. Ранее он уже был судим за убийство, серию изнасилований и несколько разбойных нападений. Отбыв 15 лет лишения свободы он освободился в 2009 году и начал совершать новые преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

По инф. rosbalt.ru

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