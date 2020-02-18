На Урале на станцию «скорой помощи» напали... с арбалетом!

В Озерске Челябинской области несколько человек устроили нападение на станцию «скорой помощи», чтобы не допустить освидетельствования одного из них. Пострадали двое врачей.
Известно, что 15 февраля мужчина по требованию сотрудников ГИБДД прошел освидетельствование на алкоголь, а той же ночью группа из четырех человек решила забрать биоматериалы.
«Они попытались сначала подкупить, а когда подкуп не пошел, решили физически воздействовать. Они были с арбалетом», — рассказал порталу 74.ru главврач клинической больницы № 71 Евгений Фомин.
В результате пострадали двое сотрудников станции: у них сотрясение мозга.
В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
Нападавшего с арбалетом патруль Росгвардии задержал в соседнем дворе. Позднее были установлены еще два участника инцидента. Одному из них грозит административное наказание за употреблении наркотических средств без назначения врача, он не задержан. Третий мужчина, предположительно, — инициатор нападения, скрылся, ведется его розыск.
Медицина в России уже давным давно превратилась в поле битв за выживание. Врачи, издерганные реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами, порой относятся к пациентам крайне равнодушно, а последние, в свою очередь, дерутся, хамят и то гранатой угрожают, то арбалетом. И куда это годится? Решительно никуда...
Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
В Петербурге в школе № 545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». (Ничего богохульного и нецензурного в этом стихотворении нет, тем более, это стихи классика, поэтому за что уволили педагога - непонятно... прим. МГ.)
Родители назвали его Виктором, он учился в Гнесинке по классу фортепиано, вёл подпольные курсы иврита и «вредоносного» иудаизма, в 1979 году эмигрировал в Израиль, воевал в Ливане, отсидел почти два года в тюрьме по делу об осквернении арабской могилы, написал несколько книг и тысячу статей на иврите, английском и русском. Вот такой он, израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин.
Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", объяснила свой поступок. Оказалось, что ее толкнуло на это безденежье. (Примечательно, что малыш у этой мамы-кукушки оказался абсолютно здоровым, и она так просто взяла и отказалась от него. Уму непостижимо... прим. МГ.)
Многие знакомы с искромётным юмором Светланы Рожковой, которая стала знаменитой в роли «главной свекрухи страны». Но безоблачная улыбка на сцене не смогла защитить её от жизненных трудностей, порой даже смертельно опасных.
В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения. Окружной суд Иокогамы приговорил его к смертной казни. Напомним, что тема смертной казни - одна из острейших и самых нервных на постсоветском пространстве...
Борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Костромской области Сергей Ситников. Присутствовавшие в зале региональные чиновники при этих словах засмеялись.
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и сама по себе, и потому что провоцирует вал ещё больших мерзостей.
Юные петербуржцы с лейкозом скоро получат возможность бесплатно получать препараты «Цитозар» и «Онкоспар». Решение об этом уже принято на высоком уровне, рассказала Маргарита Белогурова, заведующая детским онкооделением петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи. Об этом она заявила на пресс-конференции.
Алла Пугачёва наконец-то откровенно призналась, в чем секрет её молодости и красоты. Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
В России впервые прооперировали ребенка, сохранив жизненно важный орган. Об этом сообщает портал «ДокторПитер». (Такие новости весьма радуют, и хочется, чтобы с каждым днем их было все больше. - прим. МГ.)
Глава Оренбургской области Денис Паслер по ошибке пожелал каждой российской семье столкнуться с войной. О его оговорке в ходе выступления перед ветеранами и тружениками тыла сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». (Каждый человек может допустить оговорку, но если ты высокопоставленное лицо и выступаешь перед ветеранами, то надо к каждому слову подходить всерьез! - прим. МГ.)
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пироженых. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала. (Жизнь непредсказуема, но нужно ведь быть внимательнее к себе, а есть и пить на скорость вообще нельзя! - прим. МГ.)
Активную деятельность в Абхазии развивает Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Организация создает систему местных отделений ВААК в республике. В декабре-январе советы местных отделений ВААК начали работать сразу в нескольких абхазских селах, а всего в Абхазии действуют отделения уже в 23-х населенных пунктах. В 2020 году ВААК намерен охватить максимум городов и сёл страны. Это ключевая задача для организации, основная цель которой – укрепление единства народа Абаза, считает председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.