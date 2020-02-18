На Урале на станцию «скорой помощи» напали... с арбалетом!

В Озерске Челябинской области несколько человек устроили нападение на станцию «скорой помощи», чтобы не допустить освидетельствования одного из них. Пострадали двое врачей.

Известно, что 15 февраля мужчина по требованию сотрудников ГИБДД прошел освидетельствование на алкоголь, а той же ночью группа из четырех человек решила забрать биоматериалы.

«Они попытались сначала подкупить, а когда подкуп не пошел, решили физически воздействовать. Они были с арбалетом», — рассказал порталу 74.ru главврач клинической больницы № 71 Евгений Фомин.

В результате пострадали двое сотрудников станции: у них сотрясение мозга.

В полиции уточнили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Нападавшего с арбалетом патруль Росгвардии задержал в соседнем дворе. Позднее были установлены еще два участника инцидента. Одному из них грозит административное наказание за употреблении наркотических средств без назначения врача, он не задержан. Третий мужчина, предположительно, — инициатор нападения, скрылся, ведется его розыск.

Медицина в России уже давным давно превратилась в поле битв за выживание. Врачи, издерганные реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами, порой относятся к пациентам крайне равнодушно, а последние, в свою очередь, дерутся, хамят и то гранатой угрожают, то арбалетом. И куда это годится? Решительно никуда...

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...