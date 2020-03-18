На Урале мужчина зарезал жену и ранил пристава у здания суда

В Первоуральске Свердловской области по горячим следам задержан злоумышленник, зарезавший гражданскую супругу и ранивший двух человек.

У входа в судебный участок мирового суда в Первоуральске мужчина, которого обвиняли в избиении гражданской жены, убил потерпевшую и попытался убить судебного пристава, а также другого гражданина, которые хотели остановить злоумышленника. Затем нападавший скрылся.

В СК РФ сообщают, что мужчина задержан по горячим следам. Дело расследуется по статьям об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.

Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Подобные трагедии время от времени, увы, случаются в разных регионах страны. Напомним об одной из них:

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По инф. rosbalt.ru

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