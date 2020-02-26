На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу

По словам депутата, накануне вечером фельдшер в темном подъезде оказывала помощь ВИЧ-инфицированному мужчине, у которого уже развился СПИД. Кровь пациента брызнула в глаза медику.
В таких случаях нужно принять специальный противовирусный препарат, однако ни в аптечке «скорой», ни в одной из местных больниц такого лекарства не оказалось. Семья фельдшера обратилась к депутату, и ей пришлось выходить на министра здравоохранения области, однако врач до сих пор не получила положенный препарат.
По словам депутата, главврач станции скорой помощи Златоуста заявила, что давала поручение закупить противовирусные средство еще прошлом году, но почему-то этого сделано не было.
В результате необходимое лекарство нашлось только в областном ВИЧ-центре в Челябинске. Сегодня его передадут в Златоуст.
В Минздраве региона сообщили, что фельдшера в итоге направили в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
«Он будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (там есть все необходимое для оказания помощи, в наличии полный запас препаратов)», — пояснили в ведомстве.
Конечно же, такой противовирусный препарат должен быть по умолчанию в любом населенном пункте любого региона страны, тем более, что число россиян, зараженных ВИЧ-инфекцией, довольно большое: в общей сложности это миллион человек. То, что такого препарата не оказалось, и врач не смог его оперативно получить, иначе как бардаком назвать нельзя... как впрочем, и многие другие ситуации, которые разыгрываются в здравоохранении:
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как не ошибиться в выборе продуктов для масленичного стола. Основные продукты, которые хозяйки закупают к Масленице, – это мука, молоко, сливочное масло, сметана, растительное масло.
Выбирая, какой чай заварить, склоняйтесь к листовому. К этому призывают ученые из Канады. Чай в пакетиках может оказаться пагубным для здоровья, приводят суть университетского исследования Podrobnosti.ua.
В недавнем интервью известный российский кинорежиссёр Егор Кончаловский рассказал о взаимоотношениях с дочерью. Он отметил, что Мария всегда отличалась стремлением к независимости, а достигнув совершеннолетия, совсем перестала прислушиваться к мнению родителей.
Погода в этом сезоне творит чудеса. Что же с ней происходит? На вопросы ответил ученый, кандидат географических наук Александр Беляев – человек, который долгие годы рассказывает нам с экрана телевизора о предстоящей погоде.
В соцсетях распространилось видео, где глава Кальтовского сельсовета в Иглинском районе Владимир Кожанов грубо отвечает молодому человеку, спросившего про расчистку дорог в деревне Черемисы. Чиновник заявил, что эта деревня стоит последней в очереди из 13 населенных пунктов. Когда местный житель попросил показать ему соответствующую документацию, глава сельсовета стал кричать и угрожать молодому человеку тюрьмой.
Певец Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки и написал трогательное поздравление.
В Татарстане преподавателя технологии в одной из школ пришел на урок в состоянии сильного опьянения. (Слов не находится, когда узнаешь о таком. Уж лучше бы этот горе-учитель дома остался, чем позориться перед учениками... прим. МГ.)
В эфир на советском телевидении 24 февраля 1973 года впервые вышла передача «Очевидное — невероятное». В передаче рассказывалось о науке и технике, изобретениях, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Информация тщательно проверялась профессионалами в своих областях.
Российские туристы, эвакуированные со стоящего у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, помещены на карантин во Владивостоке. Изоляция семи человек продлится 14 дней, сказано в сообщении правительства Приморья. Ранее сообщалось о том, что еще восемь человек приняла у себя Казань.
Специалисты назвали регионы России, в которых проживает больше всего отцов-одиночек, а также составили статистический портрет мужского населения страны. Так, в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.