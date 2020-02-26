На Урале фельдшер оказала помощь пациенту с ВИЧ и попала в больницу

В Златоусте не оказалось противовирусного препарата для профилактики инфицирования медиков ВИЧ. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

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По словам депутата, накануне вечером фельдшер в темном подъезде оказывала помощь ВИЧ-инфицированному мужчине, у которого уже развился СПИД. Кровь пациента брызнула в глаза медику.

В таких случаях нужно принять специальный противовирусный препарат, однако ни в аптечке «скорой», ни в одной из местных больниц такого лекарства не оказалось. Семья фельдшера обратилась к депутату, и ей пришлось выходить на министра здравоохранения области, однако врач до сих пор не получила положенный препарат.

По словам депутата, главврач станции скорой помощи Златоуста заявила, что давала поручение закупить противовирусные средство еще прошлом году, но почему-то этого сделано не было.

В результате необходимое лекарство нашлось только в областном ВИЧ-центре в Челябинске. Сегодня его передадут в Златоуст.

В Минздраве региона сообщили, что фельдшера в итоге направили в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

«Он будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (там есть все необходимое для оказания помощи, в наличии полный запас препаратов)», — пояснили в ведомстве.

Конечно же, такой противовирусный препарат должен быть по умолчанию в любом населенном пункте любого региона страны, тем более, что число россиян, зараженных ВИЧ-инфекцией, довольно большое: в общей сложности это миллион человек. То, что такого препарата не оказалось, и врач не смог его оперативно получить, иначе как бардаком назвать нельзя... как впрочем, и многие другие ситуации, которые разыгрываются в здравоохранении:

По инф. rosbalt.ru

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