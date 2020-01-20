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На средства маткапитала могут разрешить строительство дач
По инф. pnp.ru   
20 Января 2020 г.
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Средства материнского капитала предлагают разрешить использовать при строительстве и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на садовых участках. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

На средства маткапитала могут разрешить строительство дач

Документ разработан правительством. Предлагается расширить перечень видов земельных участков, где можно строить на средства маткапитала. Законопроект связан со вступлением в силу с 1 января 2019 года закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...». Согласно этому закону, строительство жилого дома возможно и на садовом земельном участке. Ранее строить жильё разрешалось только на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Кабмин предлагает закрепить в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» норму, согласно которой материнский капитал можно будет потратить на возведение и ремонт объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

  • Напомним, материнский капитал - это действительно полезная для молодых семей прибавка к доходам (правда, законно его можно потратить лишь по ограниченному перечню). Власти рассматривают его как инструмент для решения демографических проблем России (о его расширении недавно в очередной раз объявил Владимир Путин). Правда, социологи сомневаются, что эти меры обеспечат какой-то взрывной рост рождаемости малышей - но конкретным семьям, конечно, это не мешает планировать приятные траты. Возможно, кто-то действительно на "материнские" деньги решит построить дачку, почему бы и нет? Дело хорошее...

По инф. pnp.ru

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