На средства маткапитала могут разрешить строительство дач

Средства материнского капитала предлагают разрешить использовать при строительстве и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на садовых участках. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Документ разработан правительством. Предлагается расширить перечень видов земельных участков, где можно строить на средства маткапитала. Законопроект связан со вступлением в силу с 1 января 2019 года закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...». Согласно этому закону, строительство жилого дома возможно и на садовом земельном участке. Ранее строить жильё разрешалось только на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

Кабмин предлагает закрепить в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» норму, согласно которой материнский капитал можно будет потратить на возведение и ремонт объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Напомним, материнский капитал - это действительно полезная для молодых семей прибавка к доходам (правда, законно его можно потратить лишь по ограниченному перечню). Власти рассматривают его как инструмент для решения демографических проблем России (о его расширении недавно в очередной раз объявил Владимир Путин). Правда, социологи сомневаются, что эти меры обеспечат какой-то взрывной рост рождаемости малышей - но конкретным семьям, конечно, это не мешает планировать приятные траты. Возможно, кто-то действительно на "материнские" деньги решит построить дачку, почему бы и нет? Дело хорошее...

По инф. pnp.ru

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