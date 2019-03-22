На Северном Кавказе баранина подорожала. Народ возмущен...

Жители республик Северного Кавказа выражают обеспокоенность и возмущение резким ростом цен на баранину. Глава Дагестана пояснил, что причина — в массовых закупках местного мяса Ираном.

В Чечне по мессенджерам распространяют призыв к бойкоту продавцов. Автор считает, что это поможет снизить цену. Сейчас в Чечне килограмм баранины стоит 400 рублей, сообщает «Кавказский узел».

Между тем, как передает «Молодежь Дагестана», глава этой республики Владимир Васильев накануне в обращении к парламенту объяснил причины роста цен на баранину: «Экспорт мяса вырос в 2018 году более чем в 20 раз, но тут мы получили обратный эффект — цена на баранину вышла за пределы 400 рублей за килограмм». Он сообщил, что республика продает около 4,2 тысячи тонн баранины, и основные поставки идут в Иран. При этом в связи с перегонами и недоработками теряется живая масса — около 7 тысяч тонн.

Васильев в связи с этим предложил создавать мобильные и стационарные площадки для забоя на пастбищах.

По инф. rosbalt.ru

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