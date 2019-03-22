ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На Северном Кавказе баранина подорожала. Народ возмущен...
По инф. rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Жители республик Северного Кавказа выражают обеспокоенность и возмущение резким ростом цен на баранину. Глава Дагестана пояснил, что причина — в массовых закупках местного мяса Ираном.

Жители республик Северного Кавказа выражают обеспокоенность и возмущение резким ростом цен на баранину.

В Чечне по мессенджерам распространяют призыв к бойкоту продавцов. Автор считает, что это поможет снизить цену. Сейчас в Чечне килограмм баранины стоит 400 рублей, сообщает «Кавказский узел».

Между тем, как передает «Молодежь Дагестана», глава этой республики Владимир Васильев накануне в обращении к парламенту объяснил причины роста цен на баранину: «Экспорт мяса вырос в 2018 году более чем в 20 раз, но тут мы получили обратный эффект — цена на баранину вышла за пределы 400 рублей за килограмм». Он сообщил, что республика продает около 4,2 тысячи тонн баранины, и основные поставки идут в Иран. При этом в связи с перегонами и недоработками теряется живая масса — около 7 тысяч тонн.

Васильев в связи с этим предложил создавать мобильные и стационарные площадки для забоя на пастбищах.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 