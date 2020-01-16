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На Сахалине зубы лечил... китаец без диплома врача

По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2020 г.
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В Южно-Сахалинске «накрыли» нелегальный зубоврачебный кабинет. Там трудился гражданин Китая без медицинского образования, а инструменты находились в нестерильных местах хранения. (Неужели находились люди, которые лечили в таких условиях зубы? Ведь обратившись к такому врачу, зубов вообще скорее лишиться можно... прим. МГ.)

На Сахалине зубы лечил... китаец без диплома врача

Трое граждан Китая устроили «клинику» в комнате частного дома, который снимали.

По данным полиции, «дантист» плохо владел русским языком, поэтому при общении с клиентами двое его знакомых выступали в роли переводчика и ассистента. Также в их обязанности входили поиски клиентов и прием звонков.

Иностранцы находились в России по коммерческой визе, права работать не имели. На них наложен штраф по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

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По инф. rosbalt.ru

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