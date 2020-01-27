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На Сахалине 600 рыбаков унесло на льдине
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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В районе мыса Свободный на Сахалине произошло второе за неделю ЧП с участием сотен любителей зимней рыбалки, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

На Сахалине 600 рыбаков унесло на льдине

В заливе Мордвинова в Корсаковском районе 26 января от берега оторвалась огромная льдина, на которой находились около 600 рыбаков.

Трещина в льду шириной до 10 метров образовалась в 20 метрах от берегах из-за «отжимного ветра» во время отлива.

Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 13:00 (05:00 мск). На место были направлены 18 сотрудников, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке.

По состоянию на 17:30 (09:30 мск) спасатели доставили на берег 207 рыбаков-любителей, почти все остальные покинули льдину самостоятельно. На льду остались около 35 человек.

Ситуация находится на контроле регионального правительства.

Заметим, что 22 января в заливе Мордвинова от берега также оторвало льдину с 300 рыбаками, операция МЧС по их спасению длилась несколько часов.

По инф. rosbalt.ru

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