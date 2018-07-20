На родине Людмилы Гурченко открыли памятник великой актрисе

В центре Харькова открыли памятник Людмиле Гурченко. Актриса родилась там, а умерла в Москве.

Инициатива увековечить память Гурченко принадлежит харьковскому мэру Геннадию Кернесу.

Памятник высотой 7,5 м создал скульптур Катиб Мамедов. Над постаментом, на котором изображены 15 персонажей из шести фильмов Гурченко, в том числе Леночка Крылова из «Карнавальной ночи», возвышается фигура артистки в элегантном платье и шляпке, пишет ТАСС.

Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. В Харькове ей было присвоено звание почетного гражданина.

По инф. rosbalt.ru

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