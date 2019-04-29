На пост главы Казахстана претендуют девять человек, но лидер уже известен

В Казахстане завершен прием заявлений от выдвиженцев на высший пост. Всего документы в ЦИК сдали девять человек. После 11 мая станет известно, кого из них зарегистрировали кандидатом.

Среди претендентов на президентскую должность представители четырех партий, в том числе и. о. главы государства экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящим «Нур Отаном».

Также комиссия приняла заявления у выдвиженца от партии «Ак жол» депутата мажилиса Дания Еспаева; Коммунистической народной партии Казахстана — депутата Жамбыла Ахметбекова; партии «Ауыл» — главы Национального аграрного научно-образовательного центра Толеутая Рахимбекова. В выборах также собирается поучаствовать председатель общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы Великой степи) литератор Садыбек Тугел; глава «Народной демографии Жуматай Алиев; выдвинутый федерации профсоюзов страны экс-парламентарий Амангельды Таспихов; экс-депутат Талгат Ергалиев, представляющий Союз строителей Казахстана, и журналист Амиржан Косанов, которого поддреживает национал-патриотическое движение «Улт тагдыры».

ЦИКу престоит проверить 118 тыс. 140 избирателей, собранных каждым кандидатом. Выборы главы республики назначены на 9 июня.

Напомним, что бессменный казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта. Судя по всему, он не намерен уходить с поста "лидера нации" и сохранит основные рычаги влияния на жизнь в бывшей республике СССР. В этой связи - не особенно важно, кто имеено станет номинальным президентом Казахстана, но практически наверняка это будет ставленник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев. Хотя все демократические формальности - избирательная кампания с элементами политической дискуссии - будут соблюдены. Нурсултан Абишевич — автократ, но стремящийся максимально сохранить цивилизованное лицо...

По инф. rosbalt.ru

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