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На пост главы Казахстана претендуют девять человек, но лидер уже известен
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
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В Казахстане завершен прием заявлений от выдвиженцев на высший пост. Всего документы в ЦИК сдали девять человек. После 11 мая станет известно, кого из них зарегистрировали кандидатом.

На пост главы Казахстана претендуют девять человек, но лидер уже известен

Среди претендентов на президентскую должность представители четырех партий, в том числе и. о. главы государства экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящим «Нур Отаном».

Также комиссия приняла заявления у выдвиженца от партии «Ак жол» депутата мажилиса Дания Еспаева; Коммунистической народной партии Казахстана — депутата Жамбыла Ахметбекова; партии «Ауыл» — главы Национального аграрного научно-образовательного центра Толеутая Рахимбекова. В выборах также собирается поучаствовать председатель общественного объединения «Улы Дала Кырандары» (Орлы Великой степи) литератор Садыбек Тугел; глава «Народной демографии Жуматай Алиев; выдвинутый федерации профсоюзов страны экс-парламентарий Амангельды Таспихов; экс-депутат Талгат Ергалиев, представляющий Союз строителей Казахстана, и журналист Амиржан Косанов, которого поддреживает национал-патриотическое движение «Улт тагдыры».

ЦИКу престоит проверить 118 тыс. 140 избирателей, собранных каждым кандидатом. Выборы главы республики назначены на 9 июня.

Напомним, что бессменный казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта. Судя по всему, он не намерен уходить с поста "лидера нации" и сохранит основные рычаги влияния на жизнь в бывшей республике СССР. В этой связи - не особенно важно, кто имеено станет номинальным президентом Казахстана, но практически наверняка это будет ставленник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев. Хотя все демократические формальности - избирательная кампания с элементами политической дискуссии - будут соблюдены. Нурсултан Абишевич — автократ, но стремящийся максимально сохранить цивилизованное лицо...

По инф. rosbalt.ru

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