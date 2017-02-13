На покупку загородных домов и участков остался месяц

Часто загородные дома покупают в теплое время года — когда можно оценить все прелести окружающих угодий и природных красот. Между тем в «зимних» покупках есть свои очевидные преимущества. «Дом» решил выяснить, когда все же лучше приобретать метры на вольном воздухе.

В «зимних» покупках загородных домов и участков есть свои очевидные преимущества. Фото: pixabay.com



Покупка дома зимой

Большинство покупателей загородной недвижимости, особенно если это не первое и единственное жилье, стараются выбирать дом своей мечты летом, в крайнем случае — весной или ранней осенью.

«В массовом сознании загород — это в первую очередь природа. А когда еще можно увидеть природу во всем ее великолепии и разнообразии, как не в теплые месяцы? Покупателям важно понимать, как можно в дальнейшем использовать эту недвижимость: можно ли там устраивать пикники и садовые вечеринки, разбить сад или украсить участок при помощи элементов ландшафтного дизайна. Летом все это понять гораздо проще», — поясняет генеральный директор компании «Kaskad Недвижимость» Артур Григорян.

«Природный фактор» — главное неудобство «зимней» покупки загородного дома, причем касается это в основном объектов с земельным участком. Как отмечают специалисты департамента загородной недвижимости Penny Lane Realty, во-первых, снег может скрывать недостатки ландшафта, во-вторых, из-за него сложно выяснить влажность земли — нужно ли будет устанавливать дренажную систему, а такая необходимость может быть аргументом для торга.

Если участок расположен рядом с рекой, то зимой сложно оценить, не находится ли он в низине, опасной весенними паводками. И наконец, прогулки за городом в мороз многим людям банально кажутся совсем не привлекательными.

Есть трудности зимой и при осмотре самого дома: в холодную погоду сложнее заметить протечки на стыках строительных узлов дома или протечки кровли, не так очевидна и сырость в подвальных помещениях, если она есть.

Зато зима на рынке загородного жилья — низкий сезон, когда и застройщики, и собственники гораздо охотнее идут на скидки. «Зная о грядущем понижении спроса, многие девелоперы заранее закладывают некую дельту, придумывают акции, сбавляя цены на отдельно взятые дома», — говорит директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

По словам управляющего партнера компании «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимира Яхонтова, дисконты в период «вялого рынка» предоставляются на самые разные дома всех сегментов и классов, скидки достигают 35 процентов. И это основное преимущество покупки загородного дома зимой.

Но помимо снижения цен, есть и «технические» плюсы, говорит Яхонтов. Зимой эффективнее оценивать качество всех коммуникаций и инженерных сетей, и прежде всего — работу отопительной системы.

«Например, если отопление работает на полную мощность, но при этом в помещении не жарко, это значит, что в доме не хватает радиаторов, или он плохо утеплен. Кусочки льда на стенах — еще один показатель недостаточного утепления, но в данном случае кровли», — рассказывает он.

Вообще говоря, объективно оценить отопительные системы можно только зимой, уверен директор департамента элитной недвижимости компании «Метриум Групп» Илья Менжунов. «Кроме того, зимой вы узнаете о промерзании окон. У нас был даже случай, когда сквозняк шел из розеток: собственник строил дом для продажи и экономил на всем, на чем только можно. Если бы дом купили летом, этот серьезный недостаток удалось бы скрыть», — делится опытом эксперт.

Лучше всего зимой проверять и качество работы эксплуатационной службы: состояние подъездных дорог к поселку говорит само за себя. Также в это самое неблагоприятное время можно понять, по словам Владимира Яхонтова, сколько семей реально проживают в поселке: летом там может быть много гостей.

Вообще говоря, если дом понравится в снежный, холодный, хмурый день, то однозначно он будет вызывать еще больший восторг летом, справедливо отмечает Илья Менжунов.

В целом, лето для покупателей загородной недвижимости на самом деле имеет не так уж много плюсов по сравнению с зимой. Причем даже самое главное летнее преимущество — «открытость» ландшафта — не совсем однозначно.

«Лето действительно дает возможность оценить ландшафт участка и качество земли, проверить, нет ли заболоченности. Однако болотистый участок можно обнаружить и зимой — по наличию травы осоки (она произрастает исключительно в сырых местах), верхушки которой снег обычно не скрывает. Так же выдает себя и низинная местность. А если на участке есть яма или значительная неровность рельефа, снежный покров этого не скроет и этого», — говорит Владимир Яхонтов.

По словам руководителя офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Антона Архипова, летом вообще могут возникнуть дополнительные проблемы при осмотре участка: «Выбор может значительно осложняться наличием буйной растительности. Особенно это актуально в случае покупки участка без подряда, где из-за высокой травы бывает невозможно понять параметры участка, его размеры и рельеф».

По словам эксперта, опытные покупатели начинают присматривать загородные дома ближе к концу зимы, когда понемногу сходит снег. «Появление таких клиентов знаменует собой старт нового сезона на "загородке". Причем самые искушенные из них растягивают процесс покупки на месяц, а то и на полтора, чтобы разом убить двух зайцев — получить скидку в связи с низким сезоном и посмотреть на дом без снежного одеяния», — говорит Архипов.

Илья Менжунов отмечает, что зимой точно нельзя покупать не «законсервированный» строящийся дом, поскольку под влиянием холодов ему может быть нанесен огромный вред. Например, если готов только котлован, то за зиму произойдет разжижение грунта. При более высокой стадии строительной готовности есть риск, что кирпич или блоки отсыреют, и это приведет к разрушению материала. Если же дом готов, но не отделан или не подключен к коммуникациям, покупать его можно.

«Самое оптимальное время для покупки загородной недвижимости — это конец зимы и начало весны. Если покупатель выбирает готовый дом, то ему как раз хватит времени, чтобы довести его до ума и отметить там майские праздники. Если хочет строиться — у него впереди весь теплый сезон для комфортной работы, а если покупает просто земельный участок — то точно видит, что берет», — заключает Антон Архипов.

Источник: lenta.ru

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