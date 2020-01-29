На НТВ запустят конкурс одиноких пенсионеров-вокалистов

Телеканал НТВ, вдохновившись, видимо, успехом проекта «Голос 60+», запускает аналогичное вокальное шоу «Ты супер! 60+».

Правда, есть одно отличие: если в программе «Первого канала» поют благополучные пенсионеры, поддержать которых на съемках собирается, как правило, вся семья, то проект НТВ – социальный.

Чтобы стать участником «Ты супер! 60+», мало быть пожилым и талантливым. Еще одно условие – полное одиночество. НТВ обратился к руководителям домов престарелых, специализированных интернатов и органов социальной защиты с просьбой подсказать возможных героев будущего шоу и помочь людям, оставшимся без родных и близких, записать небольшое видео с песней и рассказом о себе. Все расходы на проезд, проживание и питание будущих участников в Москве НТВ берет на себя.

От редакции МГ: ну что, дело хорошее! Только бы без скандалов обошлось, а то всякий раз неприятно смотреть на изнанку отечественного ТВ...

По инф. sobesednik.ru

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