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На Новый год идём смотреть новенький «Солярис»?
По инф. rosbalt.ru   
06 Ноября 2019 г.
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Фильм «Солярис» Андрея Тарковского, впервые вышедший на экраны в 1972 году, к Новому 2020 году выйдет в прокат в отреставрированном виде. Об этом рассказал исполнительный директор журнала «Искусство кино» Владимир Кочарян.

На Новый год идём смотреть новенький «Солярис»?

«Пусть все в Новый год идут смотреть Тарковского», — отметил он. Кочарян пояснил, что на Новый год в РФ выпускают в прокат много отечественных фильмов и «убирают» американские блокбастеры и арт-хаус. «Мы решили, а что, если мы тоже поучаствуем?», — добавил он. «Солярис» Кочарян назвал «главным подарком в области русской кинокультуры».

Всероссийский новогодний прокат «Соляриса» начнется в декабре. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 70-ти городах, в том числе это Москва и Петербург.

Напомним, «Солярис» снят по одноименному фантастическому роману Станислава Лемма. Главные роли в ленте исполнили Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Анатолий Солоницын, Владислав Дворжецкий, Николай Гринько. На Каннском кинофестивале 1972 года «Солярис» получил Гран-при жюри и приз международной ассоциации кинопрессы.

При этом самому Лему экранизация его романа Тарковским совершено не понравилась. Он едва не разругался с Тарковским еще на стадии обсуждения сценария. «Я просидел шесть недель в Москве, пока мы спорили о том, как делать фильм, потом я обозвал его дураком и уехал домой», — так описывал Лем ситуацию. По словам Лема, Тарковский снял не «Солярис», а «Преступление и наказание» и ввел в фильм мотивы, которых не было и быть не могло в его книге. «У меня Кельвин (главный герой — прим. ред.) решает остаться на планете без малейшей надежды, а Тарковский нарисовал сентиментальную картину, в которой появляется какой-то остров, а на нем домик. Когда я слышу о домике и острове, то из кожи вон лезу от раздражения», — говорил Лем. Впрочем, снятая десятилетия спустя после советского «Соляриса» американская версия взбесила Лема еще больше.

По инф. rosbalt.ru

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