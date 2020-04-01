На новые бюджетные места в вузах выделят не менее 70 миллиардов

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Правительство поэтапно до 2024 года выделит не менее 70 млрд рублей на увеличение числа бюджетных мест в вузах. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
«С учётом ранее данного поручения об увеличении общего объёма контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования предусмотреть поэтапное выделение… не менее 70 млрд рублей к 2024 году», — говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию при президенте, которое состоялось 6 февраля.
Также кабмину поручено пересмотреть порядок распределения бюджетных мест в вузах и порядок установления квоты на обучение. Право голоса в механизме распределения при этом получат региональные власти.
При правительстве, согласно поручениям президента, будет создан координационный орган, который будет решать вопросы, касающиеся планирования и распределения контрольных цифр приёма в вузы, установления квоты приёма на целевое обучение. Участвовать в работе будут федеральные и региональные власти, а также представители крупнейших работодателей страны.
Кстати, министерство образования и науки решило перенести сроки зачисления в российские вузы из-за распространения COVID-19. Вступительные экзамены могут отложить на несколько недель из-за переноса сроков сдачи ЕГЭ − из-за коронавируса его начнут проводить с 8 июня. С 23 марта по 12 апреля все российские школы перешли на режим каникул или дистанционное обучение. Студенты будут находиться на каникулах с 28 марта по 5 апреля.
Кроме того, президент поручил кабмину подготовить изменения, которые расширят регионам возможности участия в работе вузов на их территории. Например, власти регионов смогут войти в наблюдательные советы университетов и напрямую финансировать образовательные программы, проекты и мероприятия.
Президент на заседании президиума 6 февраля призвал предоставить регионам право напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры независимо от ведомственной подчинённости. Он также предложил дать регионам полномочия не только по развитию колледжей и техникумов, но и расположенных на их территории организаций науки и высшей школы.
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