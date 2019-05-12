На морском дне у Крыма ищут полотна Айвазовского

У побережья Крыма ведутся работы на затонувшем пароходе «Генерал Коцебу», на котором, предположительно, находятся картины Ивана Айвазовского. Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала видео поиска полотен.

В настоящее время работы по подъему артефактов приостановлены, так как есть вероятность их повреждения.

Само судно затонуло более 100 лет назад. Оно находится на 40-метровой глубине.

По инф. rosbalt.ru

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