ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На морском дне у Крыма ищут полотна Айвазовского
По инф. polit.ru   
12 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

У побережья Крыма ведутся работы на затонувшем пароходе «Генерал Коцебу», на котором, предположительно, находятся картины Ивана Айвазовского. Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала видео поиска полотен.

На морском дне у Крыма ищут полотна Айвазовского

В настоящее время работы по подъему артефактов приостановлены, так как есть вероятность их повреждения.

Само судно затонуло более 100 лет назад. Оно находится на 40-метровой глубине.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 