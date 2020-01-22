На маткапитал разрешили дачу построить. А почему бы и нет?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий направлять средства маткапитала на строительство жилого дома на дачном участке. (Это только первое чтение, после него последует еще второе и, возможно, третье. После этого закон должен будет подписать президент. Но сам факт остается фактом: дача для многих теперь перестанет быть мечтой — маткапитала вполне может хватить на его строительство, но с оговоркой, что это будет не коттедж, а именно домик. - прим. МГ.)

С 1 января 2019 года гражданам разрешили строить жилые дома на садовых земельных участках. Ранее такое строительство допускалось только на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, пояснили в Госдуме.

Программа материнского капитала в России будет продлена как минимум до конца 2026 года.

в России будет продлена как минимум до конца 2026 года. Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года.

в марте-апреле 2020 года. В Министерстве труда написали проект постановления правительства РФ, согласно которому срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала может сократиться с нынешнего месяца до 12 дней, а срок перечисления средств — до трех дней (сейчас — 10 дней).

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Популярность дач в последнее время резко упала. Дело в том, что власти приняли закон, который обязывает регистрировать дачные дома, строения и земельные участки. До 2022 года сделать это по-прежнему можно в упрощенном порядке: «дачную амнистию» продлевают уже не первый раз. С 2006 года удалось легализовать более 13 млн объектов недвижимости по всей России, но осталась еще около 5 миллионов объектов, и чиновники рассчитывают, что они тоже будут занесены в списки Росреестра. После дачной реформы многие россияне решили выставить свои дачи на продажу — владельцы садовых домиков предпочитают не оформлять их в собственность, чтобы после не платить налоги. И это одна сторона монеты. Другая — то, что дача - это не самое плохое место для летнего времяпровождения. Ведь и на природе находишься, и все удобства под боком, и никто не досаждает (разве что соседи, но от них можно забором отгородиться). А еще дача - это как ни крути, но возможность собирать ягоду, рвать зелень, срывать тыквы, огурцы и другие овощи. И ведь главное, что они экологически чистые. Покупать их в супермаркетах тоже, конечно, можно, но в качестве товара уверенным быть нельзя. Поэтому перед тем, как решиться на продажу, надо крепко подумать. И, наконец, теперь, после того, как маткапитал разрешили тратить на строительство дачных домов, встает резонный вопрос: а наберут ли дачи снова популярность? Или этот способ использования материнского капитала заранее обречен? Поживем-увидим.

По инф. rosbalt.ru

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