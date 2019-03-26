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На "Ленфильме" снимут "Коммуналку" с участием любимых зрителями звезд
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
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На киностудии «Ленфильм» стартовали съемки фильма под рабочим названием «Этаж» («Золотые соседи»). Главные роли в этой лирической комедии исполнят звезды российского кинематографа: Лия Ахеджакова, Анвар Либабов, Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов, Светлана Немоляева, а также лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

На "Ленфильме" снимут "Коммуналку" с участием любимых зрителями звезд

Режиссером картины стал Стас Мареев, а генеральным продюсером — Эдуард Пичугин. В основе сюжета — история расселения коммунальной квартиры, типичной для Северной столицы, сообщили в пресс-службе Ленфильма. Релиз фильма ожидается до конца 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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