На Кубани задержали еще четырех членов преступной группировки полицейских

В Краснодарском крае задержаны еще четверо сотрудников полиции, которые, по версии следователей, входили в преступное сообщество. Напомним, ранее задержали 11 других участников преступной группы

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Все они подозреваются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии СК РФ, с 2016 по 2020 годы фигуранты, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали взятки за незаконные действия на стационарном посту ДПС «Успенский» трассы Р217 «Кавказ» на Кубани. Взятки инспекторы брали за непривлечение к ответственности за уголовно наказуемые деяния и административные правонарушения. Кроме того, за деньги инспекторы пропускали транспортные средства, незаконно перевозящие товары и алкоголь.

Ранее были задержаны 11 участников преступной группы, в том числе начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов, бывший начальник отделения № 6 Армавира оперативно-розыскного отдела Оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 и другие.

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По инф. rosbalt.ru

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