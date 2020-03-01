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На Кубани возбудили дело из-за угроз потерпевшему от банды Цапков

По инф. Российской газеты   
01 Марта 2020 г.
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В Ростове-на-Дону следственным управлением МВД возбуждено уголовное из-за угроз в отношении Александра Исюка, проходящего потерпевшим по делу банды Цапков. Неизвестные злоумышленники также угрожали убийством и физической расправой супруге мужчины.

В Ростове возбуждено дело из-за угроз потерпевшему от банды Цапков

Александр Исюк активно сотрудничал со следствием и давал изобличающие показания на членов банды Цапков. В том числе на экс-супругу осужденного Вячеслава Цеповяза — Наталью Стришнюю и ее брата Ивана, а также на краснодарского бизнесмена — финансиста преступной группировки.

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Отметим, что в январе в Ростове-на-Дону начали проводиться активные процессуальные действия с участием осужденных ранее членов банды Цапков.

Осужденный на пожизненное заключение Владимир Алексеев дал признательные показания по фактам вымогательства у ряда кубанских предпринимателей. Его подельника Вячеслава Цеповяза также допросили в качестве подозреваемого, но он от дачи показаний отказался.

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