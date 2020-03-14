На Кубани моряк перенес инсульт в 23 года. Болезни все молодеют...

Краснодарские врачи спасли от последствий инсульта 23-летнего моряка, у которого приступ случился в открытом море, когда он находился в рейсе. Об уникальном случае сообщается на странице городской больницы № 1 Новороссийска в Instagram.

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Молодой человек вместе с другими членами команды находился на корабле в открытом море. Вдруг парень почувствовал выраженное головокружение, нарушение речи и слабость в правой руке и правой ноге. До суши было далеко, и первую помощь мужчине оказывал экипаж своими силами. При первой возможности парня эвакуировали в ближайший госпиталь на острове, который располагался по пути следования корабля.

«Врачи подтвердили диагноз, а затем в кратчайшие сроки были произведены интенсивные лечебные мероприятия, по результатам которых пациент отметил улучшение — восстановилось движение в правой руке и ноге, остались лишь легкие речевые нарушения», — рассказали в лечебном учреждении.

Тем не менее молодого человека доставили с помощью санитарной авиации в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодар, где медики начали проводить расширенные обследования парня, чтобы выяснить, почему инсульт у него случился в таком молодом возрасте.

Медики уже не раз говорили, что все болезни помолодели. И инсульт может, увы, произойти абсолютно в любом возрасте. Так же могут внезапно и возникнуть проблемы с сердцем. Поэтому будьте к себе внимательны, ведь здоровье - самая ценная вещь на свете.

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