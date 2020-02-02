На кого жены в семьях психуют больше? Угадали?

Мужья вызывают у жен гораздо больший стресс, чем дети, как показало исследование.

Никто не будет спорить с тем, что воспитание ребенка может сопровождаться изрядным стрессом для его мамы и папы, особенно если родителям приходится совмещать домашние дела, личные отношения и работу. Однако новое исследование показало, что мужья вызывают у своих жен гораздо более высокий стресс, чем требующие постоянного внимания дети.

Так, в ходе опроса семи тысяч мам было установлено, что они оценивают свой уровень стресса в среднем в 8,5 балла из возможных 10. Эксперты называют этот показатель очень тревожным. При этом 46% женщин твердо уверены в том, что основной стресс у них вызывают именно мужья.

Мамы подчеркивают, что их мужчины ведут себя как «большие дети» в семейных вопросах, а вовсе не как равные партнёры. Что же касается «отцовского стресса», то по мнению женщин, его совершенно нельзя сравнить с материнским.

Исследование также показало, что три четверти мам выполняют большую часть работы по дому и воспитанию детей. 50% женщин вообще не получают никакой помощи от своих мужей, и это является их основным источником ежедневного стресса.

Собеседование с полутора тысячами мужчинам между тем показало, что представители сильного пола считают себя надежными помощниками жен. Мужчины убеждены, что они вкладывают огромные усилия в воспитание детей, но не получают за это никаких поощрений от женщин. Две трети опрошенных мужей хотели бы, чтобы их жёны понимали, как усердно они трудятся ради благополучия семьи и воспитания детей.

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По инф. sobesednik.ru

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