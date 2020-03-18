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На Камчатке ребенок погиб, съехав с горки и врезавшись в трубу теплотрассы
|По инф. rosbalt.ru
|18 Марта 2020 г.
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В Петропавловске-Камчатском возбуждено дело о гибели ребенка. Мальчик погиб, катаясь с горки.
Как сообщили в СК РФ, днем 17 марта 11-летний мальчик и его двухлетняя сестра в Ботаническом проезде скатились по ледяному склону и столкнулись с трубами теплотрассы. В результате мальчик получил множественные травмы и погиб на месте. Девочка госпитализирована.
Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.
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