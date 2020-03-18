На Камчатке ребенок погиб, съехав с горки и врезавшись в трубу теплотрассы

В Петропавловске-Камчатском возбуждено дело о гибели ребенка. Мальчик погиб, катаясь с горки.

Как сообщили в СК РФ, днем 17 марта 11-летний мальчик и его двухлетняя сестра в Ботаническом проезде скатились по ледяному склону и столкнулись с трубами теплотрассы. В результате мальчик получил множественные травмы и погиб на месте. Девочка госпитализирована.

Дело расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.

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По инф. rosbalt.ru

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