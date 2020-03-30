На Камчатке прыжок с дерева стоил мальчонке жизни

На Камчатке десятилетний мальчик погиб, спрыгнув с дерева. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье. Школьник играл возле многоквартирного жилого дома в Вилючинске. Он спрыгнул с дерева, упал и получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Что можно сказать по поводу этого? Увы, но от всего уберечь наших внуков нельзя, порой в судьбы вмешается Его величество случай и оставляет последнее слово за собой... Родителям ребенка как только пережить это горе, вот в чем вопрос. А нам эта история лишний раз говорит о том, что ничего нельзя никогда предусмотреть наверняка.

Cводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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