На Камчатке почтальона обвиняют в расстрате пенсионных денег, на 2,5 млн

Следственное управление СКР по Камчатскому краю сообщило о предъявлении обвинения почтальону из Петропавловска-Камчатского — в присвоении и растрате пенсий и пособий на 2,5 млн рублей.

Следствие считает, что с конца 2017 года по сентябрь 2018 года обвиняемая и начальница почтового отделения, в котором она работала, получали в кассе средства для выплаты пенсий, компенсаций и пособий, а потом подделывали подписи граждан и присваивали деньги.

В сообщении камчатского СУ СКР уточняется, что если кто-то из не получивших пенсию горожан обращался с вопросами в почтовое отделение, ему выдавали деньги другого пенсионера, получающего пособие в более поздний срок, а тому потом платили из средств «Почты России».

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины. Она обвиняется по статьям "Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества" и "Подделка официального документа"... Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Почтальон заключила со следствием соглашение о сотрудничестве, а начальница почтового отделения не признает свою вину, и ее дело до сих пор расследуется.

«С момента возбуждения уголовного дела УФПС Камчатского края – филиал ФГУП "Почта России" гражданам выплачено более 970 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР.

Polit.ru

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