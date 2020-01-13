На юге США стихия разгулялась не на шутку!

На юг США обрушился сильный шторм. В результате стихии восемь человек погибли, сотни тысяч пострадали. Смерти зафиксированы в штатах Алабама, Луизиана и Техас.

В штате Техас из-за вызванного бурей обледенения дорог произошли многочисленные ДТП. В них погибли три человека, в том числе полицейский и пожарный.

В Алабаме жертвами торнадо стали три человека. В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом. Один человек умер от полученных травм. Погибла также семейная пара из-за того, что трейлер, в котором они жили, перевернуло ветром.

В штате Оклахома один человек утонул во время вызванного бурей наводнения. В Айове из-за обледенения дороги перевернулся автомобиль. Один из пассажиров погиб, уточняет ТАСС.

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По инф. rosbalt.ru

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