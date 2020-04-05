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На Филлипинах в нарушителей карантина будут стрелять... на поражение!
По инф. rosbalt.ru   
05 Апреля 2020 г.
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Полиции и военным Филиппин разрешили стрелять на поражение по нарушителям карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. такой приказ отдал лидер Филиппин Родриго Дутерте.

На Филлипинах в нарушителей карантина будут стрелять... на поражение!

«Если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить», — отметил Дутерте в обращении к полиции.

На Филиппинах с середины марта действует карантин — он введен на месяц. Всего в стране — 2 633 случаев заражения коронавирусом и 107 смертей.

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А в Кении уже произошел вопиющий случай, расследованием которого занялась прокуратура.

13-летний мальчик играл на балконе, нарушая введенный из-за коронавируса комендантский час. Ребенка застрелила полиция.

По данным СМИ, мальчик получил пулю в живот. Его увезли в больницу, но спасти не смогли.

В прокуратуре предполагают, что ЧП произошло из-за «шальной пули».

По последним данным, в Кении около 50 человек заразились коронавирусом, в стране введен комендантский час — с семи вечера до шести утра.

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По инф. rosbalt.ru

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