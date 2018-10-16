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На "диссертациях под заказ" уже не заработаешь
По инф. rosbalt.ru   
16 Октября 2018 г.
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babushka komp

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий рекламу услуг по написанию дипломов и диссертаци. Конечно, мы все понимаем, что "выдавать чужое за свое" - очень нехорошо и бороться с фактически "купленными документами об образовании" нужно. Но мы понимаем и другое: увы, на услугах по написанию дипломов, а то и "диссеров" для чиновников от науки и госслужбы - зарабатывают сегодня тысячи пожилых интеллектуалов, знатоков той или иной научной дисциплины - чьи знания больше нигде не востребованы....

Официально же говоря, то:

— Размещение такой рекламы стимулирует потребителей использовать подобные услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации, отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом существенный объем предложений услуг по подготовке и написанию работ представлен в настоящее время лицами, не ведущими предпринимательскую деятельность в этой области.

«Запрещается реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации», — говорится в тексте принятого закона.

По инф. rosbalt.ru

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