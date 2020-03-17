На даче не живете – за мусор можете не платить

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По инф. Парламентской газеты   
17 Марта 2020 г.
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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не взимать оплату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если объем потребления электроэнергии в жилом помещении в расчетном месяце не превышает 30 кВт. Документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.

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В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время во многих субъектах Российской Федерации граждане, имеющие в собственности более двух объектов недвижимости - например дачный участок с домом и квартиру - вынуждены дважды оплачивать коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, что способствует необоснованному обогащению региональных операторов. Так, при сезонном использовании жилого помещения отходы на протяжении длительного времени не образуются, однако региональный оператор продолжает получать плату за фактически не оказанную услугу.

«Законопроектом предлагается установить, что в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами не взимается при условии, что объем потребления электроэнергии в расчетном месяце не превышает 30 кВт», — говорится в тексте.

Отмечается, что данный объем расхода электроэнергии установлен исходя из среднего показателя объема электропотребления холодильника, поскольку, как правило, граждане, не проживающие в жилом помещении оставляют его включенным в электрическую сеть.

Кроме того, размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в жилом помещении предлагается определять исходя не из площади жилого помещения, а из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении. «В первую очередь это связано с несправедливым порядком расчеты платы, поскольку совершенно очевидно, что источником образования отходов является именно человек, а не само жилое помещение, чем больше в нем проживает людей, тем больше они образуют отходов», — поясняется в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливается, что порядок передачи показаний прибора учета электроэнергии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами должен устанавливается правительством РФ. Предполагается, что до внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты кабмина потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет передавать показания прибора учета электроэнергии любым удобным ему способом.

По инф. pnp.ru

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