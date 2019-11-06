ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На аукцион выставлено «водительское удостоверение Брежнева Л.И.»
По инф. rosbalt.ru   
06 Ноября 2019 г.
Изменить размер шрифта

Водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему выставят на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

В Москве представят на торгах «шуточный подарок», который Брежнев получил к 70-летию

Торги состоятся в Москве 14 ноября. Начальная цена лота оценивается в 1,5 млн рублей.

Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова.

Кстати,  Генеральном секретаре ЦК КПСС, дорогом и многоуважаемом Леониде Ильиче:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 