На аукцион выставлено «водительское удостоверение Брежнева Л.И.»

Водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему выставят на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Торги состоятся в Москве 14 ноября. Начальная цена лота оценивается в 1,5 млн рублей.

Оба документа заламинированы. Выданы 10 декабря 1976 года — практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова.

Кстати, Генеральном секретаре ЦК КПСС, дорогом и многоуважаемом Леониде Ильиче:

По инф. rosbalt.ru

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