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На Алтае умерла 3-летняя девочка. Лекарства бабушкины попробовала...
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2020 г.
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В Алтайском крае судят женщину, по неосторожности которой умерла ее внучка. 3-летняя девочка съела лекарство для снижения давления...

На Алтае девочка насмерть отравилась бабушкиными лекарствами

По версии СК РФ, в мае в Славгороде трехлетняя девочку оставили под присмотром бабушки, но в какой-то момент женщина отвлеклась, и ребенок съел оставленные в доступном месте лекарства гипотензивного действия (то есть для снижения артериального давления - прим. МГ.). В результате через несколько дней девочка скончалась.

Женщина вину признала полностью. Дело направлено в суд.

Что тут можно сказать? По вине взрослого человека, которому доверили ребенка, произошла такая беда. И вина бабушки в том, что она оставила лекарство в доступном месте. А ведь от детей все таблетки нужно убирать подальше! Как теперь дальше жить героине этой истории - непонятно, ведь муки совести съедают изнутри, и это даже страшнее тюремного срока.

А вот еще заголовки о происшествиях с детьми (их не так уж и мало, увы!):

По инф. rosbalt.ru

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