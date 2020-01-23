На Алтае умерла 3-летняя девочка. Лекарства бабушкины попробовала...

В Алтайском крае судят женщину, по неосторожности которой умерла ее внучка. 3-летняя девочка съела лекарство для снижения давления...

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По версии СК РФ, в мае в Славгороде трехлетняя девочку оставили под присмотром бабушки, но в какой-то момент женщина отвлеклась, и ребенок съел оставленные в доступном месте лекарства гипотензивного действия (то есть для снижения артериального давления - прим. МГ.). В результате через несколько дней девочка скончалась.

Женщина вину признала полностью. Дело направлено в суд.

Что тут можно сказать? По вине взрослого человека, которому доверили ребенка, произошла такая беда. И вина бабушки в том, что она оставила лекарство в доступном месте. А ведь от детей все таблетки нужно убирать подальше! Как теперь дальше жить героине этой истории - непонятно, ведь муки совести съедают изнутри, и это даже страшнее тюремного срока.

А вот еще заголовки о происшествиях с детьми (их не так уж и мало, увы!):

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ