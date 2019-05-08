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На Алтае будут судить депутата, забившего батрака до смерти
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
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В Алтайском крае дошло до суда дело депутата Алтайского районного собрания, которого обвиняют в смерти местного жителя, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

На Алтае будут судить депутата, забившего батрака до смерти

Согласно материалам дела, депутат является владельцем сельскохозяйственного предприятия в селе Алтайское. У него неофициально подрабатывали несколько местных жителей.

В 2014 году он поручил им работу, за которую авансом рассчитался спиртным. Мужчины начали употреблять алкоголь, не закончив свою работу. Депутат разозлился и напал на одного из работников с бейсбольной битой. Пострадавший был госпитализирован, но через несколько часов умер от разрыва внутренних органов.

При этом депутата не задержали сразу после инцидента, поскольку он пригрозил убийством свидетелю случившегося и тот не дал показаний. Однако следователи все же установили причастность мужчины к произошедшему, и в итоге он был задержан.

Депутата обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством.

По инф. rosbalt.ru

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