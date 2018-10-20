На 89 рублей ровно: новосибирская пенсионерка собрала "символический подарок" местному чиновнику

В Новосибирске пенсионерка подарила министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову мыло, веревку, спички и соль. Это все, на что хватило ей 89 рублей — суммы, на которую пенсионерам подняли прожиточный минимум.

Как напоминают СМИ, с 1 января 2019 года пенсионерам области добавили 89 рублей к прожиточному минимуму. На видео видно, как пенсионерка передает через пост охраны в министерстве труда и социального развития области свой подарок для Фролова.

«Я всячески пыталась скомпоновать, чтобы именно 89 рублей было <…> Молоко и хлеб не получалось. То хорошее молоко, которое положено пить пенсионеру, оно стоит порядка 70 рублей <…> Булка хлеба такая, чтобы ее с молоком покушать <…> тоже стоит порядка 30 рублей, — объяснила НГС пенсионерка. — Я не хочу, чтобы вы это истолковали, что там мыло, шелковая верёвка…<…> Я исходила из того, чего сегодня у меня не оказалось дома, что бы я себе купила бы. Спички, соль… Русский народ традиционно в запасе держит спички и соль <…> ничего лишнего там, собственно, нет».

В то же время пенсионерка добавила, что подарок носит иронический характер и сама она возмущена скромной суммой увеличения прожиточного минимума.

«89 рублей — это сумма, которая взволновала и заставила вопрос задать министру: куда делся рубль? <…> куда делись 11 рублей? Потому что, ну дайте вы 100 рублей пенсионеру, и пусть он радуется и гуляет на эти деньги целый месяц», — говорит жительница Новосибирска.

По инф. rosbalt.ru

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