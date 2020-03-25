Мясу и рыбу лучше повторно не замораживать. И вот почему

Мясо и рыбу в морозильной камере нужно хранить не дольше трех месяцев, рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.

«В Госрезерве раньше мясо хранилось при -18 градусах до 5 лет. Но это абсолютное безумие, потому что за такой срок оно просто распадается на волокна. Кристаллы свободной влаги, которые есть в продукте, при медленной заморозке получаются крупными и фактически разрывают ткань. Я бы советовал хранить в морозилке мясо и рыбу в вакуумной упаковке максимум 2-3 месяца, а без нее — не дольше трех недель», — отмечает эксперт.

Также он рекомендует перед заморозкой мясо мыть, разрезать на порции и оборачивать в пищевую пленку для уменьшения доступа кислорода. То же касается и рыбы, только дополнительно требуется удалить внутренности — при разморозке продукт может испортиться из-за желудочных ферментов.

Ишевский также не советует замороживать рыбу повторно после покупки. С начала года после изменений в Техрегламенте о безопасности рыбы и рыбных продуктов вся рыба из-за зараженности гельминтами перед продажей должна проходить первичную заморозку.

«Заморозка уничтожает гельминты, но вирусы и патогенные микробы может уничтожить только термическая обработка — более 75-80 градусов», — напомнил эксперт.

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По инф. rosbalt.ru

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