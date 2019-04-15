Музыкант Олег Гаркуша – о творчестве, пристрастиях и секрете успеха

Легендарная группа «АукцЫон», основанная Леонидом Федоровым в далеком 78-м, выступила недавно в Воронеже. За годы существования музыканты отточили свой неповторимый стиль, который ни с чем не спутаешь и которому не устаешь удивляться – так он многолик, многогранен, но всегда узнаваем. В песнях «АукцЫона» можно найти и рок, и фри-джаз, и следы экспериментальной музыки.

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Утром в день концерта корреспонденту «Горкома36» удалось пообщаться с самым харизматичным участником коллектива Олегом Гаркушей.



– Олег, вы, наверное, слышали, что Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» и уходит на покой. Сказал, что хочет пожить в свое удовольствие – писать картины, ходить по музеям... В связи с этим хочу спросить: никогда не возникало ли у вас мыслей покинуть коллектив и пожить для себя?



– Начнем с того, что мы не столько зарабатываем, сколько Шнуров. Да и зачем? Мне самому интересно то, чем я занимаюсь. Мне нравится давать радость и счастье людям, которые приходят на наши концерты. При этом каждый раз, когда я отправляюсь на гастроли, я думаю – как мне лень ехать, никуда не хочу! Но стоит только выйти на сцену, открываются чакры. Мне кайфово, зрителям кайфово, и все счастливы!



– Но если бы вы надумали покинуть сцену, чем еще вы могли бы заниматься? Как зарабатывали бы на жизнь?



– Да я много чем могу заниматься! И занимаюсь! У меня и общественная работа, и ведение концертов, фонд «Гаркундель», арт-центр «Гаркундель», в кино снимаюсь, книги, песни пишу... А если убрать все творческое, то буду заниматься дачей, огородом, всякими садоводческими делами. Я и сейчас занимаюсь потихоньку. Рассада уже взошла! На даче под Питером я живу все лето. Я просто очень люблю природу. А жена моих пристрастий к садоводчеству не разделяет, да и сын не любит дачу – Егор практически не ездит туда.



– Тот же Шнуров недавно очень плохо высказался о Москве, и Разин даже грозился подать на него в суд. А вы как питерский музыкант поддерживаете его? Тоже не любите Москву? Или соблюдаете нейтралитет?



– Это противостояние между Москвой и Питером существовало всегда. Эти города всегда отличались: Москва – коммерческий город, Питер – творческий. Музыканты из провинции за творчеством едут в Питер, а за деньгами – в Москву. Правда, не всегда их можно заработать – ни в Питере, ни в Москве. Я сам не то чтобы не люблю Москву... У меня там живут хорошие друзья, у которых я останавливаюсь. Это не музыканты, обычные люди.



– А из музыкантов кого можете друзьями назвать?



– Да всех! От Гарика до Галанина. И Петя Мамонов – друг... Мы ведь все знакомы более 30 лет.



– Сейчас многие рок- и поп-музыканты записывают дуэты с рэперами. У вас не было таких мыслей?



– Я дружу с коллективом 25/7, но ничего совместного мы не планировали. Хотя, если они мне предложат что-то интересное... У меня был прецедент – я снимался в клипе «Счастье» у рэпера Хамиля из «Касты». У меня там образ старого клоуна, который пришел на репетицию молодых ребятишек. Это было забавно и не очень долго. Не напряжно, скажем так. Я только недавно его посмотрел. Если мне интересно, я ни от каких экспериментов не отказываюсь. Но если мне неинтересно, я ни за какие коврижки не соглашусь.

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

– В школе вас все время называли клоуном. А помните тот момент, когда вас наконец начали воспринимать серьезно?



– Да мне кажется, что меня по сей день не воспринимают серьезно. Я в душе все равно такой клоун. Хотя стараюсь не думать о том, как меня воспринимают. Какой я есть, такой есть. Я не поддерживаю искусственно это амплуа, это мой внутренний мир.



– А какой случай вы считаете самым счастливым в жизни?



– Первый раз я попал на рок-концерт в начале 80-х на группу «Россияне». Это было в Зеленом театре, который очень напоминал сарай. Я балдел – в прямом смысле этого слова. Это полностью перевернуло мою жизнь, я стал тусоваться у «Сайгона», и пошло-поехало. Гребенщиков, Цой, Курехин…



Я ведь вообще был меломаном, собирал пластинки, бегал по магазинам. Я даже был членом общества коллекционеров, мне приносили фирменные пластинки. Я эти пластинки приносил Гребенщикову, который их переписывал на катушечный магнитофон. Я слушал и советские ВИА, и всю западную музыку... У нас были очень достойные вокальные ансамбли: «Лейся, песня», «Синяя птица», чуть позже – «Аракс», «Автограф» и так далее.



– У вас есть какой-то секрет – как оставаться популярным десятилетиями?



– Нужно быть настоящим и не халявничать. Мне просто кайфово на сцене! Это внутренний драйв, который у меня от природы. Сколько раз было, когда я выходил выступать с температурой под 40, с резаными ногами, ломаными ребрами! Но я не мог себе позволить не выйти к людям, которые меня ждут.

Олег Алексеевич Гаркуша родился 23 февраля 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Советский и российский музыкант, певец, телеведущий, шоумен. Участник группы «АукцЫон». Автор текстов и исполнитель, поэт, актер.

По инф. "Горком36"

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