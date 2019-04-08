Мужская смертность в России объясняется... повышенным оптимизмом (ну, тут другое слово нужно, непечатное)

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) провела исследование с целью узнать, как россияне оценивают состояние своего здоровья — и насколько эта оценка соотносится с реальным положением дел. Вывод напрашивается простой: люди попросту переоценивают свое здоровье! Знаете, как называется такой оптимизм - когда человек катится в пропасть, но продолжает утверждать - мол, "все прекрасно у меня"? Ну, вот это самое и происходит...

Выяснилось, что в основном жители России считают свое здоровье хорошим или удовлетворительным — и чем они моложе, тем эта оценка оптимистичнее. На нее мало влияют место проживания и занимаемые должности, но сказывается половая принадлежность: мужчинам, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Росстата, в большей степени свойственно считать себя здоровыми, они посещают поликлиники в полтора раза реже женщин.

Этот оптимизм, считают в федеральной службе, может являться одной из причин высокой смертности и низкой продолжительности жизни российских мужчин — на 10 лет меньше женской. Кстати, аналогичные данные характерны и для всей планеты - как раз одновременно опубликована статистика Всемирной организации здравоохранения.

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Больше половины опрошенных Росстатом (46,8%) оценили свое здоровье как удовлетворительное, 38% — как хорошее, всего 4% — как очень хорошее, 9% — как плохое.

Polit.ru

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