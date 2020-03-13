Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.

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В целом 53% опрошенных засыпают легко, причем среди респондентов 18-24 лет таких счастливчиков 60%. На то, что долго не могут заснуть, пожаловались 43%, больше таких среди возрастной группы от 60 лет и старше (47%).

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У 52% после сна преобладает среднее настроение. О «бодрости» заявили 34%. В плохом и подавленном настроении просыпаются 11%.

Опрос проведен 9 марта среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

По инф. rosbalt.ru

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