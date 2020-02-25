Мужчины в России — какие они? Послушаем статистиков

Специалисты назвали регионы России, в которых проживает больше всего отцов-одиночек, а также составили статистический портрет мужского населения страны. Так, в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Как сообщается на официальном сайте Всероссийской переписи населения, четвертое место занимает Татарстан, пятое — Свердловская область, а шестое — Нижегородская область.
Всего в России насчитывается 68 115 300 мужчин. По данным Росстата, самое важное для российского мужчины — материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Среднестатистический соотечественник готов много работать за достойную зарплату.
58,6 процента опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни, 31,4 процента — желательным, а 10 процентов не считают нужным официально оформлять отношения.
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Средний возраст российских женихов — 27,5 года. К 30 годам большинство мужчин уже женаты или были женаты. Пожить вместе до свадьбы, чтобы лучше узнать друг друга, считают необходимым 43,6 процента мужчин.
Из тех, кто живет в незарегистрированном браке, более 40 процентов не хотят идти в ЗАГС, если подруга не беременна, а 33 процента не собираются регистрироваться и после рождения ребенка.
На создание семьи больше других ориентированы специалисты со средним профессиональным и оконченным высшим образованием. Половина мужчин хотела бы воспитывать двоих детей, а 20 процентов рассчитывают завести троих. Главные проблемы, которые мешают обзавестись детьми прямо сейчас, — материальные и жилищные трудности, а также неуверенность в завтрашнем дне.
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