Мужчины в России — какие они? Послушаем статистиков

Специалисты назвали регионы России, в которых проживает больше всего отцов-одиночек, а также составили статистический портрет мужского населения страны. Так, в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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Как сообщается на официальном сайте Всероссийской переписи населения, четвертое место занимает Татарстан, пятое — Свердловская область, а шестое — Нижегородская область.

Всего в России насчитывается 68 115 300 мужчин. По данным Росстата, самое важное для российского мужчины — материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Среднестатистический соотечественник готов много работать за достойную зарплату.

58,6 процента опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни, 31,4 процента — желательным, а 10 процентов не считают нужным официально оформлять отношения.

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Средний возраст российских женихов — 27,5 года. К 30 годам большинство мужчин уже женаты или были женаты. Пожить вместе до свадьбы, чтобы лучше узнать друг друга, считают необходимым 43,6 процента мужчин. Из тех, кто живет в незарегистрированном браке, более 40 процентов не хотят идти в ЗАГС, если подруга не беременна, а 33 процента не собираются регистрироваться и после рождения ребенка. На создание семьи больше других ориентированы специалисты со средним профессиональным и оконченным высшим образованием. Половина мужчин хотела бы воспитывать двоих детей, а 20 процентов рассчитывают завести троих. Главные проблемы, которые мешают обзавестись детьми прямо сейчас, — материальные и жилищные трудности, а также неуверенность в завтрашнем дне.

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