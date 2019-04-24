Муж Лолиты обеспокоен здоровьем супруги и просит ее пореже выходить на сцену

Супруг Лолиты Мелявской Дмитрий Иванов поставил звезде ультиматум из-за проблем со здоровьем. Мужчина переживает за здоровье певицы и просит реже появляться на сцене.

Артистка готова пойти на встречу возлюбленному и пересмотреть свой гастрольный график на май и лето. Оказывается у Лолиты появились частые проблемы с давлением, а волнение и постоянные гастроли не способствуют здоровому образу жизни. Знаменитая певица собирается проводить больше времени со своим супругом, если это необходимо.



"Теперь пожизненно нужно каждое утро пить таблетку от давления, которую мне выписала врач в поликлинике", - рассказала Лолита в недавнем интервью одному из изданий.



Последнее время Дмитрий стал уделять особенное внимание здоровью супруги после того, как чуть не потерял родного брата из-за укуса клеща. Певица призналась, что ей было нелегко сделать такой выбор, но семья важнее работы.

По инф. «Аргументы недели»

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