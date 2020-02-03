Мусорный вопрос в Архангельске: люди выбирают «народного губернатора»

Организаторы движения «Стоп-Шиес» дали старт голосованию за кандидатов в народные губернаторы Архангельской области. Действующий глава региона Игорь Орлов разгневал экоактивистов «безумными и коррупционными» проектами, против которых они устали бороться.
Голосование проводится на сайте golos29.ru с 1 февраля. Всего зарегистрированы 13 кандидатов, из которых авторизованные пользователи могут выбрать максимум троих.
Каждый из кандидатов придерживается тех же взглядов на экологию, что и активисты «Стоп-Шиес». Некоторые являются участниками движения.
Среди потенциальных «губернаторов» — председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко, депутат Совета депутатов МО «Сольвычегодское», член КПРФ Максим Баранов, председатель Коми регионального отделения Национально-патриотических сил России (НПСР), экоактивист Виктор Вишневецкий, директор ООО «ТСК-синтез», член ЛДПР Александр Дубинин, участник экологического движения «Чистый Север 29», капитан 2-го ранга запаса Сергей Илюхин, участник общественной кампании «Поморье — не помойка!», организатор акции «Бессрочка» Елена Калинина, участник экодвижения «Стоп-Шиес» Владимир Когут и другие.
О возможной отставке Игоря Орлова речь идет с прошлого лета. У него очень низкий рейтинг из-за негативного отношения жителей региона к строительству мусорного полигона на станции Шиес. В июне на концерте ко Дню России жители Архангельска, напомним, встретили Орлова свистом, улюлюканьем и криками «Позор!»
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Отмечается, что лидеры голосования будут включены в список для избрания на общем съезде Межрегиональной экологической коалиции «Стоп-Шиес», который состоится 15 февраля.
Напомним, на территории технопарка на станции Шиес планируется разместить полигон под мусор из Москвы. Идея не вызвала одобрения у местной общественности, прошло несколько митингов протеста, не раз оборачивавшихся ожесточенным противостоянием с чоповцами и полицией. Между тем протесты в Шиесе уже поддержали многие известные люди страны, например, музыкант Сергей Шнуров и журналист Максим Шевченко. Президент РФ Владимир Путин дал поручение учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что «все возбуждение» вокруг темы мусорного полигона «основано на разговорах, а не на конкретном наборе документов, по которому принимается решение, строить или не строить». Эти документы появятся, по его словам, только в 2020 году. Официально работы на Шиесе остановлены до весны. Люди с опасением ожидают, что с приходом тепла они возобновятся.
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