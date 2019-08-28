Мусорным полигонам — нет, восстановлению земель — да

В России будут ликвидированы 75 полигонов с опасными отходами. Среди них - полигоны в Нижегородской области. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Посмотрим, что из всего этого получится... пока же проблема свалок - одна из основных, раздражающих жителей страны. Граждане уже выходят на митинги протеста.

По словам Кобылкина, земли, на которых находятся полигоны с опасными отходами, подлежат экологическому восстановлению.

«Таких технологий в мире практически не существует, мы создаем новую базу», — отметил он.

Ранее Росприроднадзор проанализировал данные об объектах размещения отходов в России, включенных в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и пришел к выводу, что некоторые полигоны близки к исчерпанию вместимости.

Всего в России за год образуется примерно 70 млн тонн отходов. Только Московский регион производит за год 12 млн тонн мусора, из которых 8 млн — Москва, и 4 млн — область. По официальной статистике, 93% отходов сейчас идут на полигоны. Еще 5% перерабатываются, остальные 2% — сжигаются.

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В Росприроднадзоре выяснили, что «такая проблема существует в Республике Ингушетия (использовано 96% от проектной мощности), Ленинградской области (95%) — куда в том числе свозятся все отходы с территории Санкт-Петербурга, Алтайском крае (95%), Республике Башкортостан (92%), Республике Калмыкия (88%) и в ряде других регионов».

Еще по теме: правительство собирается утвердить новую схему, по которой будут рассчитывать плату за вывоз мусора. Планируется провести переход на оплату мусора на основании фактически накопленного объема.

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Мусорный вопрос стоит особо остро в последнее время не просто так. В стране обсуждается вопрос строительства новых полигонов, так как мусорных отходов с каждым годом становится все больше. Власти предлагают строить новые полигоны зачастую в не самых удачных с точки зрения населения местах. Пример - строительство полигона "Шиес" в Архангельской области, куда планируется возить отходы, в том числе, с Москвы. Вот только местному населению это совсем не нравится, они долго отстаивали свои права, в итоге на проблему обратил внимание президент. В это же время в другом уголке страны, в Ленинградской области,в ближайшее время начнется рекультивация старейшего мусорного полигона в Новоселках в Выборгском районе. За процессом с начала сентября можно будет следить онлайн.

По инф. rosbalt.ru

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